مستوطنون مسلحون يخططون لاقتحام حي الشيخ جرّاح خلال شهر رمضان

وطن: يخطط مستوطنون مسلحون ومن ضمنهم "شبيبة التلال" الإرهابية للتنظم لاقتحام إلى حيّ الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة خلال أيام شهر رمضان، بحجة أنهم "سيدافعون" عن اليهود المستوطنين الذين يسكنون في الحيّ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء السبت.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة المستوطنين بدأت تستعد في الأيام الأخيرة للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الترهيبية التي نفذوها في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في معركة "سيف القدس".

ويُذكر أن المستوطنين خلال فترة شهر أيار/ مايو 2021 تنظّموا بالمئات واقتحموا مدينة اللد واعتدوا على منازل المواطنين الفلسطينيين في المدينة.

وتخللت تلك الاعتداءات إطلاق رصاص على المنازل الفلسطينية وعلى مسجد وتحطيم ممتلكات في ظل توفير حماية شرطة الاحتلال.

ويُشار إلى أن الهبة الشعبية في أيار اندلعت على إثر تهديد منازل حيّ الشيخ جرّاح بالإخلاء وتهجير عشرات العائلات منها واستفزاز المستوطنين لأهالي الحيّ والمتضامنين معهم.

(عرب 48)