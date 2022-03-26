الوحدات يبلغ نهائي بطولة القدس والكرامة بتخطيه الفيصلي

وطن: صعد نادي الوحدات الأردني، مساء اليوم السبت، إلى نهائي بطولة القدس والكرامة بتخطيه منافسة الفيصلي بضربات الجزاء، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وضرب الوحدات موعدا مع فريق جبل المكبر المقدسي بالنهائي الذي سيقام في 29 الجاري، بعد ان تغلب المكبر في النصف نهائي الأول على شباب رفح بخمسة أهداف لهدف، في لقاء تألق فيه نجمه شهاب القنبر الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليتصدر ترتيب هدافي البطولة.

وتغلب الوحدات على الفيصلي بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5/3، في مباراة نصف نهائي البطولة، وتعادل الفريقان بدون أهداف بالوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح، سجل أحمد سمير، منذر أبو عمارة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه وفراس شلباية للوحدات، فيما سجل إبراهيم دلدوم، وورد البري وعدي زهران للفيصلي وأهدر أنس بني ياسين .