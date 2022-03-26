حنا ناصر: نسبة الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بلغت 53%

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حيث أغلقت كافة مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً، باستثناء المراكز التي أعلنت اللجنة سابقاً أنها ستمدد الاقتراع فيها.

وأشار رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي المقام داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، إن نسبة الاقتراع بلغت 53%، حيث وصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377,894 من أصل 715,413 ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع.

وأكد أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام بشكل عام، حيث رصدت اللجنة بعض الخروقات والمشكلات وتم التعامل معها كافة.

وأضاف رئيس اللجنة أن طواقم لجنة الانتخابات بدأت عملية فرز الأصوات مباشرة داخل محطات الاقتراع، وستقوم بتجميع محاضر الفرز في مقرات الهيئة المحلية، ليتم إعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.

وشكر الدكتور ناصر الرئيس محمود عباس على مشاركته في العملية الانتخابية، مؤكداً على الرسالة الإيجابية التي تبعث بها مشاركته.

وذكر رئيس اللجنة أن نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الثانية" ستعلن ظهر الغد في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في المركز الإعلامي داخل مقرها الرئيسي بمدينة البيرة.