وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اغلاق مراكز الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

واستثنت لجنة الانتخابات من الاغلاق الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة سابقاً عن تمديد فترة الاقتراع فيها، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساءً، وهيئة تفوح حتى 8 مساءً، ومدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس حتى 8 مساءً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.