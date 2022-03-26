الاتحاد العام للمرأة: نسبة النساء في القوائم الانتخابية لا تستجيب لقرار المجلسين الوطني والمركزي

وطن: قالت ريما نزال عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن نسبة النساء من القوائم المرشحة كما ورد من لجنة الانتخابات المركزية تشكل 27%، بالتالي هي اقل من الطموح.

وأضافت أن نسبة النساء في القوائم المرشحة لا تستجيب لقرار المجلسين الوطني و المركزي والاجماع الوطني، هذا من جانب الترشيح، ولكن اذا ما اعتبرنا ان الترشيح يختلف عن النتائج، لان الفائزات لا تتعدى نسبتهن 21% .

ما الاسباب التي تقف وراء ترشح المرأة بنسب غير مرضية؟ أجابت أن التنافس الشديد في الانتخابات يقصي النساء، من جانب اخر هناك فئة من المواطنين في بعض المناطق تعتقد ان النساء غير صالحات للعمل العام، وهذه قناعات صعب تغيريها بالكوتا الا اذا كانت الكوتا مترافقة مع سياسات وتدخلات من قبل اصحاب القرار من اجل تغيير هذه القناعات.

وأردفت، خلال حديثها عبر الموجة الخاصة بالعملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تبثها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين، أن كل التدخلات والسياسات لم تستطع ان تغير وتصنع فارقا في قناعات المجتمع، هناك تغير حصل ولكن ليس كما يجب بسبب تقصير الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب عن القيام بالتوعية العميقة التي لها بعد استراتيجي.

وتابعت، لا نصنع التغير الا بتوجهات وسياسات استراتيجية تمس المناهج الدراسة والقوانين والتشريعات ووضع المرأة الاقتصادي.