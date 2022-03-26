لجنة الانتخابات: لن يتم تمديد ساعات الاقتراع في الانتخابات المحلية

وطن: أكدت لجنة الانتخابات المركزية، أنه لن يتم تمديد ساعات الاقتراع في الانتخابات المحلية.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن كافة مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها الساعة 7 مساءً، باستثناء الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة سابقاً عن تمديد فترة الاقتراع فيها، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساءً، وهيئة تفوح حتى 8 مساءً، ومدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس حتى 8 مساءً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.

وبلغت نسبة الاقتراع على مستوى المحافظات حتى الرابعة عصرا: سلفيت 53.7%، طوباس 52%، قلقيلية 45.7%، الخليل 44.9%، اريحا 43.2%، جنين 39%، بيت لحم 35.9%، طولكرم 33.5%، القدس 29.3%، نابلس 27.5%، رام والبيرة 26.9%.