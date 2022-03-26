مؤسسة الحق: لا خروقات جوهرية في العملية الانتخابية وأرسلنا أكثر من 100 شكوى للجنة الانتخابات

وطن: أكد المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف ابو حية، تسجيل العديد من الملاحظات والخروقات خلال عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التي جرت اليوم في 50 هيئة محلية. نافيا وجود خروقات جوهرية تمس العملية الانتخابية.

وأوضح أن من أبرز الملاحظات والمخالفات التي تم تسجيلها، استمرار في الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والتي تعتبر مخالفة والتي شملت كافة المحافظات وكافة مراكز الاقتراع، والتي كانت في المرحلة الأولى كذلك.

جاء ذلك خلال الموجة الخاصة بالعملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تبثها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين.

وأشار أبو حية إلى أن لجنة الانتخابات تحاول التعاطي مع أي مخالفات مباشرة داخل المراكز الانتخابية أما في الخارج فلا سيطرة لها، ولكن هناك اجراءات يجب القيام بها.

ومن المخالفات أيضا، وجود مرافق للأميين يحاول إعانتهم، وعدم جهوزية بعض المراكز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم قدرة العاملين والمشرفين من الإدلاء بأصواتهم لأنهم سيضطرون للخروج من المراكز التي يشرفون عليها، دون توفر بديل عنهم في مركز عملهم، وتجاوزات شملت إدخال أجهزة موبايل وتصوير، بالإضافة لحالات من الفوضى والإرباك والتجمهر داخل بعض المراكز في المناطق البعيدة، وفق أشرف أبو حية.

وقال: حتى لحظة لم تسجل أي انتهاكات جسيمة تؤثر في جوهر العملية الانتخابية وقمنا بإرسال ما يزيد عن 100 شكوى وشملت بعض المشادات بين الناس ومحاولات استخدامات الأطفال في الدعاية الانتخابية وبعض المخالفات الأخرى، ولكن بالنسبة لتدخل الأمن فإنه لم يتم تسجيل أي خلاف إلا استخدام بعض المركبات التابعة للأمن لإلصاق بعض الملصقات الداعمة لبعض الناخبين".

وأشار إلى أن اليوم هو يوم ديمقراطي في الضفة الغربية، فمنذ ساعات الصباح الأولى كان هناك توزيع ل 800 مراقب على كافة مراكز الاقتراع.

وأشاد بدور لجنة الانتخابات في التعاطي مع المخالفات التي سجلت والاستجابة الشريعة للشكاوى.