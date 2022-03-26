عرابي: المناظرات الانتخابية التي نظمتها شبكتا وطن ومعا عززت مبدأ النزاهة والشفافية ومنحت الجمهور حقه بالمساءلة







وطن: قال عضو مجلس إدارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي، إن المناظرات الانتخابية بين الكتل الانتخابية المتنافسة في الانتخابات المحلية، التي نظمتها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين، هدفت لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، ومنحت الجمهور حقه بمساءلة القوائم المترشحة للانتخابات بكل شفافية.

جاء ذلك خلال الموجة الخاصة بالعملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تبثها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين.

وأضاف عرابي أن شبكتي وطن ومعا اعتمدت في المناظرات الانتخابات على عملية التصويت الالكتروني، الامر الذي انعكس على نسبة التصويت بين الجمهور، حيث لمسنا مابين 30%-40% قاموا بتغيير وجهة نظرهم في قرارهم المسبق قبل المناظرة، وهي عملية برمتها مفيدة للجمهور وللكتل المنتخبة وللإعلام المستقل.

وأكد عرابي أنه بعد استلام القوائم الانتخابية مهامها بفترة وجيزة في المجالس البلدية والمحلية، سيتم مساءلتها على وعودها ومدى تطبيقها برامجها الانتخابية التي وعدت الجمهور بها، للوقوف على مدى مصداقيتها في وعودها، وذلك ضمن دور الإعلام المستقل في تعزيز مبدأ وقيم الحكم الرشيد والمساءلة.

واشار إلى أن الشعب الفلسطيني كان يأمل بأن يسبق هذه الانتخابات انتخابات عامة (رئاسية وتشريعي ومجلس وطني) كي يتم ضخ قيادات شابة وفتية في القيادة واعطاء دور اكبر للجيل الشاب في الوصول لمراكز صنع القرار.