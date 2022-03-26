جفّال: طريقة إدارة القوائم للدعاية الانتخابية أثر سلبا على نسبة المشاركة بالاقتراع خاصة في صفوف الشباب

وطن: قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، إن طريقة إدارة القوائم للدعاية الانتخابية ساهم في التأثير السلبي على نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حيث كانت النسب الأقل في صفوف الشباب.

جاء ذلك خلال الموجة الخاصة بالعملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تبثها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين.

وأضاف: أمنياتنا أن تتحسن نسب المشاركة في الساعات الأخيرة، حيث يوجد بعض المدن ارتفعت فيها النسب عن العام 2019 مثل الخليل ويوجد بعض المدن الأخرى التي لا زالت النسب فيها ضعيفة جداً مثل رام الله ونابلس.

وتابع " نوجه رسالة للناخبين، بضرورة المشاركة للوصول لإدارة شرعية للمجالس والتي ستقوم بإدارة الخدمات". معربا عن أمله بمشاركة الشباب بنسبة أكبر حتى لو استخدموا البطاقة البيضاء كوسيلة للاحتجاج على سير عملية الترشح.

وحول أسباب قلة المشاركة في صفوف الشباب، أوضح جفال: هناك نوع من البعد من الشباب عن الحركات السياسية بشكل مجمل وأيضاً محاولات العائلات السيطرة على الانتخابات وضعف الأحزاب السياسية وتفضيل اختيار الأكبر سناً في العائلات بسبب العلاقات، كان لها تأثير مباشر حيث شعر الشباب بأنهم مبعدين من قبل العائلات والأحزاب، مما ساهم في قلة تصويتهم.

وقال إنه على الرغم من وجود قوائم شبابية إلا أنها تبدو، ليست بالمستوى المطلوب في نظرهم لتمثيلهم. مضيفا: الآن كل القوائم تحاول الوصول الى الناخبين بالطرق التقليدية، ونتوقع ان ترتفع النسبة في حال مشاركة الموظفين والطلاب وعمال المياومة خلال الساعات المتبقية ولكن نستبعد الوصول للنسبة في المرحلة السابقة والتي بلغت 66%.

وحول الخروقات، بيّن جفّال، أن هناك استمرار للدعاية الانتخابية ومحاولات من القوائم للتأثير على الناخبين، كما أن معظم المرشحين موجودين في أماكن التصويت

وقال: طالبنا الشرطة ولجنة الانتخابات بتنظيم العملية بسبب الازدحام وللأسف الملصقات الدعائية ما زالت موجودة ولم يتم إزالتها، وهناك بعض الاحتقان بسبب استمرار تواجد المرشحين في أماكن التصويت بالإضافة لكثرة قيام البعض بالتسجيل على أنهم أميين على الرغم من عدم دقة هذه المعلومات ومحاولات البعض التصويت لورقتهم الانتخابية.