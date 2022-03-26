آمال خريشة: وجود نساء على رأس 9 قوائم انتخابية مؤشر على تغيير نسبي وثقة في دورهن وقدرتهن

وطن: قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة إن وجود نساء على رأس 9 قوائم انتخابية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، مؤشر على تغيير نسبي وثقة في دورهن وقدرتهن على التغيير.

وأضافت أن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التي جرت اليوم، سجلت أعلى نسبة ترشح للنساء بنسبة 27%، مما يدلل على اهتمامهن بالانتخابات والتغيير.

جاء ذلك خلال الموجة الخاصة بالعملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تبثها شبكتا وطن ومعا الإعلاميتين.

وأكدت خريشة أن دور النساء متميز لأنهن من القطاعات التي نادت بدورية الانتخابات وتغيير القانون واشراك الشباب وزيادة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30%.

وأشارت إلى أن ثقل سياسي وأيديولوجي يحد من مشاركة النساء من الحياة العامة، لكن الحركة النسائية استطاعت تسجيل نجاح اثبات وجودهن ودورهن وجدارتهن.

وبيّت أن وجود نساء في المقاعد الأولى من القوائم زادت، مقارنة بالسنوات الماضية مما يؤشر على التزامهن بممارسة حقهن وثقة الناس بالأداء النسوي في البلديات والمجالي المحلية.

وأشارت إلى أن النساء ركزن في طرح البرامج الانتخابية، بخلاف السابق، حيث كان الرجال هم من يقومون بالدعاية الانتخابية والمناظرات.

وأعربت خريشة عن أملها في المراكمة على هذا التغيير وتعميقه بما يعزز المواطنة ورفع نسبة النساء بالترشح الى 50%