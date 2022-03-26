%39 نسبة الاقتراع للانتخابات المحلية المرحلة الثانية حتى الساعة 04:00

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية" بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأوضح اللجنة بأن عدد المقترعين في جميع الهيئات المحلية وصل إلى 278,324 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وكانت أقل نسبة تصويت بين المحافظات، رام الله والبيرة (26.9%)، أما الأعلى فكانت سلفيت بنسبة (53.7%).

وأكدت اللجنة بأن مراكز الاقتراع ستُغلق في تمام الساعة السابعة، وسيسمح بعدها للمتواجدين داخل المراكز بالتصويت.