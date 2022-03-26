معتقلو "عوفر" يعيدون وجبات الطعام لليوم الثاني

وطن: أعاد المعتقلون في معتقل "عوفر"، وجبات الطعام لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على نقص الاحتياجات الأساسية (الأغطية، والملابس، والكانتينا)، ورفض إدارة السّجون توفيرها.

وأفاد المتحدث الاعلامي باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن معتقلي عوفر قرروا إعادة وجبات الطعام الخاصة يوم أمس واليوم لرفض إدارة السجن توفير احتياجاتهم الضرورية.

وأوضح أن معتقلي "عوفر" البالغ عددهم نحو 900، يواجهون مشكلة كبيرة بسبب نقص الاحتياجات الأساسية، خاصة أن عددا كبيرا من المعتقلين الجدد الموقوفين يتم نقلهم إليّه، ما يفرض أعباءً كبيرة على المعتقلين لتوفير هذه الاحتياجات.

يشار إلى أن الحركة الأسيرة، أعلنت الخميس عن تعليق إضراب الأسرى الذي كان مقرراً الجمعة 25/3/2022، بعد إجبار الاحتلال على التراجع عن اجراءاته القمعية كافة، وتلبية مطالبهم وحقوقهم.

(وفا)