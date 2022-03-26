وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي: نجاح الانتخابات المحلية يثبت التعطش الشعبي للانتخابات الديمقراطية العامة للمجلس الوطني و التشريعي والرئاسة.

وانطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.

ويحلق لـ715 ألف ناخب وناخبة اختيار ممثليهم في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، ووزعت لجنة الانتخابات 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية.