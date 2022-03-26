الأسير خليل عواودة يُواصل إضرابه لليوم الـ24

وطن: يواصل الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

ونقلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، السبت، عن الأسير عواودة قوله إنّ إدارة سجن "عوفر" قامت في اليوم الحادي عشر لإضرابه بنقله من الأقسام إلى زنازين العزل الانفرادي، واصفًا الزنزانة التي يمكث فيها بالسيئة جدًا والباردة جدًا.

وأكّد أنّ إدارة السجن تحرمه من حقه في الحصول على "فورة" رغم مطالباته العديدة للحصول عليها، خاصةً أنّه وبعد سبعة أيام يحق للأسير المضرب سبع أيام الخروج للفورة لمدة ساعة يوميًا، ولم يحصل عليها حتى الآن.

وأضاف الأسير عواودة في رسالته أنّه لا يتناول أي شيء سوى الماء بدون ملح أو سكر، لافتًا إلى شعوره بهزال شديد ودائم، وآلام في المفاصل والرأس، ودوخة مستمرة.

وكان الأسير عواودة قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022م رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له سلطات الاحتلال أي تهمة، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه.

والأسير خليل عواودة مولود بتاريخ 13/11/1981م، وهو متزوج؛ وأب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، علمًا بأنّه سبق واعتقل على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.