قتلى وجرحى في عدوان سعودي على اليمن، وأنصار الله تتوعد

وطن: سقط عدد من القتلى والجرحى المدنيين في قصف للتحالف الذي تقوده السعودية، على مدينتي صنعاء والحديدة في اليمن، فجر اليوم السبت.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية إن التحالف السعودي شنّ غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع أعلن استهداف منشآت نفطية لأرامكو في مدينة جدة، ومنشآت وصفها بالحيوية في العاصمة الرياض بصواريخ مجنحة.

وقال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن حلّ الأزمة في اليمن يكون بإنهاء ما سماه العدوان والاحتلال ورفع الحصار عن البلاد، محذرا من أن ما سماه المساعي الالتفافية لن تجدي نفعا، بحسب تعبيره.

الحوثي يتوعد

بدوره، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الجمعة، السعودية بـ"الويل"، معلنا عن امتلاك الجماعة قدرات صاروخية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، قادرة على ضرب أي هدف في دول التحالف.

وقال الحوثي في خطاب له نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة عشية الذكرى السنوية لما أسموه "يوم الصمود" (عمليات التحالف باليمن): "إذا أراد تحالف ما وصفه "العدوان" (التحالف بقيادة الرياض)، الخروج من المأزق، عليه وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وأضاف: "قادمون في العام الثامن بصواريخنا البالستية، بطائراتنا المسيرة البعيدة المدى، وبأسلحتنا البحرية التي ستنكل وتغرق الأعداء".

ودعا، دول التحالف إلى وقف عدوانها ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، مؤكدا أن أي مساعٍ التفافية، لن تُجدي شيئا.



وأشار إلى أن كل العالم يعترف أن العدوان فشل إلى اليوم وأنه متجه إلى الفشل النهائي، متابعا القول: "الويل لكم من الجيل الناهض الذي تربى في أحضان الحرية والجهاد".

وأكد أن لديهم القدرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات من أي مكان نريد الإطلاق منه، وإلى أي هدف نريده حتى في البحر.

وبحسب الحوثي، فإن العمليات العسكرية التي نفذها مقاتلو جماعته في الجبهات بلغت أكثر من 66 ألف عملية متنوعة.

وكانت أنصار الله، أعلنت أنها استهدفت، الجمعة، منشآت شركة أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقالت الحركة إنها قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لأنصار الله، عن الحركة أن قواتها المسلحة نفذت (علمية كسر الحصار الثالثة) في العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستيةِ والمجنحة والطائرات المسيرة.

من جهته، أكد التحالف السعودي، استهداف محطة أرامكو بجدة ومحطة الكهرباء بصامطة بصواريخ انطلقت من مدينة الحديدة اليمنية.

المصدر: (وكالات)