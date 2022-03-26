الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات جديدة للأسلحة والوقود للجيش الأوكراني

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها دمّرت بصواريخ "كاليبر" مجنّحة عالية الدقة عدداً من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني، في وسط وجنوب البلاد، في اليوم الـ30 لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح المتحدّث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم السبت، أنّ "صواريخ كاليبر مجنّحة عالية الدقة أطلقت من البحر، ودمرت يوم الجمعة، مستودعاً للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا".

وأشار المتحدث الروسي إلى أنّ "صاروخاً مجنّحاً عالي الدقة من طراز (أونيكس) استهدف موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، كان يستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة في جنوب البلاد بالوقود".

ولفت إلى أنه "تمّ ضرب ما مجموعه 117 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز (إس-300)، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة ونقاط تمركز المعدات العسكرية".

كذلك "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز (سو-25) وأخرى من طراز (سو-24)، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيرة، كما دمرت صاروخاً تكتيكياً أوكرانياً من طراز (توتشكا-أو)".

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنّ "القوات الروسية تخوض معارك من أجل تحرير بلدتي نوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا في دونيتسك".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات الروسية حاصرت كييف وخاركيف وتشرنيغيف وسومي وميكولاييف وسيطرت على خيرسون. ولفتت إلى أنها سيطرت على 93٪ من أراضي لوغانسك وعلى 54٪ من أراضي دونيتسك والاشتباكات مستمرة في ماريوبل.

(الميادين)