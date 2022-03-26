حزب الشعب: عدم اجراء الانتخابات في غزة مؤشر سلبي ينتقص من حق المواطنين الدستوري





وطن: أعرب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض عن أسفه لمواصلة حركة حماس منع إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا وينتقص من حقوق المواطنين وحقهم الدستوري في انتخاب من يدير شؤونهم الحياتية.

وقال العوض في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، كان هناك أمل بأن يشمل هذا الفرح الفلسطيني كافة محافظات الوطن، بما فيها الجنوبية التي حرمت من هذا الفرح منذ أكثر من 15 عاما.

وشدّد العوض على أنه لا يوجد خاسر ورابح في هذه الانتخابات، مبينا أن شعبنا سيكون الرابح من نجاح هذه التجربة الديمقراطية، معربا عن أمله بأن تجرى الانتخابات قريبا في قطاع غزة، ومن المؤسف أنه يتم تعيينها للجبايات، وليس لتقديم الخدمات.



(صوت فلسطين)