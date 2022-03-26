الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث مع الإسرائيليين والفلسطينيين إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس



وطن: قالت ياعيل لامبيرت، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيطلب خلال زيارته لـ"إسرائيل" بإعادة فتح القنصلية الأمريكية لخدمة الفلسطينيين، في القدس.

وفي إحاطة للصحفيين قبيل زيارة وزير الخارجية بلينكن لدولة الاحتلال، قالت لامبيرت "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك"، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وتتناقض تصريحات لامبيرت مع التصريحات الإعلامية في الأشهر الأخيرة، من جانب دولة الاحتلال والولايات المتحدة، والتي بموجبها تم إسقاط القضية بالفعل من جدول الأعمال.

وكما يذكر فقد رفضت دولة الاحتلال بشدة طلب الولايات المتحدة بإعادة فتح القنصلية التي أغلقت إبان ولاية الرئيس ترامب والتي تستخدم رسميًا الآن، كمقر إقامة للسفير الأمريكي في القدس.

المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم"