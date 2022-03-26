لجنة الانتخابات: 10% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تصويت 10% من المواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حتى الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت اللجنة بأن عدد المقترعين حتى الساعة العاشرة وصل إلى 72,380 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413 ناخباً وناخبة.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن تمديد الاقتراع في بلدة تفوح بمحافظة الخليل لمدة ساعة -أي حتى الثامنة مساءً- بسبب الحادث الأليم الذي أدى لوفاة 5 مواطنين.

وأشارت إلى بدء عملية التصويت في بلدة جبع بمحافظة القدس، حيث ستمدد ساعات الاقتراع فيها حتى التاسعة مساء لتعويض ساعات اغلاق المركز في الفترة الصباحية.

ودعت لجنة الانتخابات المواطنين إلى التوجه والتصويت في مراكز الاقتراع البالغ عددها 315 والمنتشرة في 50 هيئة محلية، وستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.