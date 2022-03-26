"المتابعة العليا" تدعو شعبنا بالداخل المحتل لإحياء ذكرى يوم الأرض

وطن: دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل أبناء شعبنا في أراضي الـ48 إلى إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد.

وستقام الفعالية الأولى لهذه المناسبة يوم السبت، في قرية سعوة مسلوبة الاعتراف في النقب، والثانية في البطوف في قرية دير حنا بالمثلث، بيوم 30 آذار الجاري.

وأوضحت لجنة المتابعة أن المسيرة الرئيسة ستنطلق من شارع الشهداء في مدينة سخنين يوم 30 الجاري، عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، لتلتحم نحو الساعة الرابعة مع مسيرة مدينة عرابة عند النصب التذكاري شرق المدينة، ولتكمل المسيرة حتى دير حنا، ليقام المهرجان المركزي في الساعة الخامسة مساء.

وشددت على أهمية المشاركة الجماهيرية في إحياء ذكرى يوم الأرض، من خلال المهرجانين المركزيين، إضافة الى البرامج والنشاطات التي تقام في مختلف البلدات.

وقالت إن ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام وسط تصعيد سلطوي شرس على الأراضي الفلسطينية في النقب، لتفرض حصارًا أشد على البلدات العربية مسلوبة الاعتراف، في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 12 مستوطنة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها مدينة لما يطلق عليهم (المتدينين الحريديم) قادرة على استيعاب 120 ألف شخص، إضافة إلى مراكز تجارية ومرافق عمل.