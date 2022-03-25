"البنك الإسلامي الفلسطيني يدشن صرافات آلية جديدة هي الأحدث على مستوى فلسطين "

وطن: في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائه، دشن البنك الإسلامي الفلسطيني صرافاتٍ آليةً جديدة هي الأحدث على مستوى فلسطين حيث صممت وفق أحدث المواصفات العالمية و احتوت على بعض الخصائص التي صممت خصيصا لصالح البنك.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة البنك للتحول الرقمي والهادفة لتمكين العملاء من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة وذلك من خلال تعزيز القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك وتوسيع باقة الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها عبر مواكبة أحدث التطورات والتقنيات في هذا الجانب من العمل المصرفي على مستوى العالم.

وأضاف السعدي: "المزايا التي توفرها الصرافات الآلية الجديدة ستعزز التجربة المصرفية المميزة لعملائنا، فهي تتميز بالسرعة والكفاءة وتحتوي على تقنيات تسهل عليهم الوصول لحساباتهم مثل تقنية اللاتلامسية التي تتيح استخدام الصراف بمجرد تمرير البطاقة دون الحاجة لإدخالها في الصراف، كما أنها تحتوي شاشة بدقة عالية تعمل بتقنية اللمس عالي الفعالية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصرافات ستلبي الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال الصراف الآلي و التي يعكف البنك على تطويرها بشكل مستمر".

كما بين السعدي أنه وبالإضافة لتدشين الصرافات الجديدة، عمل البنك على تطوير شبكته الحالية من الصرافات الآلية من أجل رفع كفائتها و جودة الخدمات المقدمة من خلالها، كما يعكف البنك على تعزيز انتشار شبكة الصرافات الآلية الخاصة به حيث يتوقع أن يزيد عددها عن 100 صراف آلي خلال العام الحالي منتشرة في مختلف أنحاء الوطن، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الشمول المالي التي أقرتها سلطة النقد الفلسطينية و هيئة سوق رأس المال و بما يعزز الوصول لخدمات البنك المصرفية بطريقة كفؤة.

وأكد السعدي أن هذه الصرافات الحديثة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها البنك مؤخراً في مجال التحول الرقمي حيث عمل على إضافة باقة مميزة من الخدمات الرقمية الجديدة لمركز الاتصال الرقمي بالإضافة لإطلاق خدمة Islami Talk وتعزيز خدمات الدفع والتسديد الإلكتروني من خلال العديد من الشراكات المحلية، كما جرى أتمتة العديد من العمليات الداخلية وتطبيق نظام أرشفة إلكتروني جديد".

وتابع السعدي:" هذه الإنجازات شملت أيضاً إنجاز جزء مهمٍ من النظام البنكي الجديد - الذي سيمكن البنك من تقديم خدماتٍ عالية الجودة للعملاء والمساهمين من خلال بيئة رقمية مرنة ومتطورة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة - إضافةً إلى إطلاق البطاقات الائتمانية الجديدة World Mastercard و Platinum Mastercard الأولى من نوعها فلسطينياً والتي ستسهم في تعزيز توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine.