صواريخ روسية بعيدة المدى تدك مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية

وطن: أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت الجمعة مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ"خسائر جسيمة".

وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام إن "الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة".

وأضاف المصدر أن "نتائج هذه الضربة الصاروخية يتم تقييمها"، وارفق الإعلان بصورة تظهر فقط جزءا محترقا من مبنى أسمنتي.