مسؤول أممي: أعداد المستوطنين بالضفة ازدادت بنسبة 23 بالمئة خلال 8 سنوات فقط

وطن: أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة زادت بنسبة 23 بالمئة منذ عام 2014.

وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بلغت حوالي 370 ألفًا في العام 2014.

وأوضح لينك في جلسة خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن أعداد المستوطنين زادت حاليا بنسبة 23 بالمئة وبلغ 480 ألفا.

وبين أن إجمالي أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 710 آلاف.

وقال إن احتلال إسرائيل لفلسطين يرقى إلى “الأبارتايد” ( نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا).

وأضاف لينك: "تواصل إسرائيل أمام المجتمع الدولي فرض سياسة التمييز العنصري ضد فلسطين في عالم انتهى فيه الأبارتهايد".

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب”.