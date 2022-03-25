عدنان الصباح يكتب لوطن .. عالم بلا اخلاق

أمريكا التي اجتثت عرقا بشريا من على وجه الارض هم الهنود الحمر تتشدق اليوم بالديمقراطية وتقدم نفسها كحامية لها ويصدقها كلا تنابلتها وكذا تفعل حكومة ملكة بريطانيا سيدة الاستعمار على وجه الارض ومعها حكومة ألمانيا الهتلرية باتت ايضا تتحدث عن الديمقراطية وحق الدول بالسيادة وتنسى أنها تخضع لاحتلال أمريكا حتى اليوم وفرنسا سيدة المجازر وإلغاء الشعوب تقدم حكومتها نفسها كراعية للحريات ولأنني أكتب فقط باسم البسطاء من الناس ولهم فقد صار لزاما علي ان أسأل ورثة الاتحاد السوفياتي العظيم عن الدور الذي يقومون به وإصرارهم على قتل وتشريد شعب مجاور كان يوما جزءا من حياتهم ثقافتهم وبلا رحمة ويتقبلون عقوبات أمريكا وأوروبا ويواصلون تزويد مصانع الغرب بالغاز والبترول وهم يعرفون انها نفس المصانع التي تعاود تزويد أوكرانيا بالسلاح ليقتل الجنود الروس والجنود الاوكران معا وتتضخم خزائن صانعي السلاح الغربيين.

الصين سيدة الثورة الشعبية تقف موقف المتفرج صامتة وكان لا حول لها ولا قوة وكذا تفعل الهند وإيران التي تخضع لأبشع عقوبات غربية قبل روسيا ولكنها تشيح بوجهها عن كل ما يجري مكتفية بموقف اللا موقف معتقدين أنهم بذلك يخرجون من عباءة القتلة أيا كانت جنسياتهم ليبدو العالم جميعا بلا اخلاق حين يحارب روسيا لانها تقتل الشعب الأوكراني وتدمر بلاده بينما يصمت هذا العالم جميعه بما في ذلك روسيا والصين والهند عن الغاء شعب واسم وأرض فلسطين وعن تدمير العراق واستباحة ليبيا وإشعال نار الفتنة في سوريا وما الى ذلك.

أي عالم هذا الذي يرى مصالحه فقط فتتامر امريكا على الجميع لتبيع سلاحها قبلهم ثم تتحالف معهم ضد روسيا ويتفقون مع روسيا ضد نووي ايران يتواجدون في سوريا جميعهم حماة ومحتلين وجميعهم يطلقون النار على السوريين ويتركون لإسرائيل حق فعل ذلك ايضا دون ان تهتز شرايين دمهم الأزرق.

لا أخلاق في عالم صناعة السلاح والموت ولا ديمقراطية الا لإرادة الاقوياء وعلى الجميع ان يقتل الجميع الا الخمسة الكبار فلا احد يقترب منهم ويكفي الشعب الاوكراني نموذجا وأمريكا تقدم لهم كل السلاح ليقتلوا ويموتوا وتعلن على الملأ أنها لن تحارب روسيا وانها حتى لن تحاول استفزازها فإلى متى سيقبل البشر كل البشر بما فيهم شعوب دول الغرب القبول بمكانة القطيع لا اكثر لدى حفنة قليلة من سارقي ثروات الارض وقاتلي الشعوب بلا خجل فمن يشيدون مصانع السلاح و يحتكرون حق المفاعلات النووية ويطورون أسلحة الدمار الشامل والموت هم قلة من الوحوش اللا آدميين ممن لا ينتمون قطعا الى الجنس البشري وهؤلاء هم أعداء البشر وليس المواطن الروسي ضد الأوكراني ولا السوري ضد السوري ولا الليبي ضد الليبي وهكذا.

عالم بذيء ووقح يسيطر على قطعانه البشرية مجموعة صغيرة من الوحوش والمصيبة كل المصيبة ان القطيع يصفق علنا لقتل ذاته حين يطلق الجنود الفقراء من أي عرق او دين كانوا رصاص أعدائهم عليهم ليقتلوا بعضهم ويصفق لهم الأتون للموت بعضهم بنفس الطريقة والاداة بينما ينشغل زملاء لهم في مصانع السلاح بتجهيز ادوات موتهم وآخرون ينقلون هذا الموت وغيرهم يدير الموت على شاشات التلفاز والبعض يصنع الخبز للقتلة والبعض يكتب تمجيدا و تبريرا للموت والقتل.

عالم بلا أخلاق على شكل لوحة سيريالية عجيبة غريبة كل مافيها قائم على الموت والكراهية أيا كانت قصائد العشق النرجسي للذات والأرض والبشر فجميعها تصب في خانة تمجيد الانا السخيفة التي يصوغها كما يحلوا لهم لصوص الارض الكبار فتارة يصنعون قومية او يلغون عرق حسبما تقتضي مصالحهم ويظل القطيع البشري جاهزا للعب الدور المراد لأي منهم حسبما مرسوم لهم بإرادة المخرج من حفنة اللصوص ليقتنع اللص ان من يرغب بالموت يستحقه ومن يرغب بالحياة يستحقها وبالتأكيد فهم برأيهم ونسلهم وحدهم من يرغبون بالحياة ولذا فهم فقط من يستحقونها.

على الجنود المتحاربين في كل بقاع الارض ان يديروا أسلحتهم للخلف ليقتلوا جلاديهم ثم يحرقون أسلحتهم ليصنعوا لهم فنجان قهوة يرتشفوه بسلام الحياة معا فهم وحدهم من يستحقون الحياة وليس من يصنع لهم موتهم ليحيا هو.