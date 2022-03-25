الجيش الروسي يقر بمقتل 1351 من جنوده في أوكرانيا

وطن: أقر الجيش الروسي بمقتل 1351 من جنوده في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد قبل شهر بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح.

كذلك أعلنت الوزارة أن 1351 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم، وأصيب 3825.

واضافت الدفاع الروسة انه تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقضاء على البحرية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع والجيش قولهما اليوم الجمعة، إن روسيا ستركز على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس الأوكرانية ولا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع إن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس والآخر في جميع أراضي أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطط المعتمدة"

ولم تستبعد وزارة الدفاع الروسية أن يقوم الجيش باقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة، وقالت: "نحاول تجنب سقوط خسائر وسط المدنيين في أوكرانيا".