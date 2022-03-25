وزير خارجية إيران يلتقي نصر الله في بيروت لمناقشة التحوّلات في المنطقة والعالم

وطن: استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية‏ الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسفير الإيراني في لبنان ‏محمد جلال فيروزنيا.

وجرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية ‏في لبنان والمنطقة، وفق ما ذكرت وكالة "فارس".

ووصل وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت، قادماً من سوريا، أمس الخميس.

وقال فور وصوله إنّ بلاده مستعدة "لمد جسور التعاون مع لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية".

وقال الوزير الإيراني إنّ "تحوّلات كثيرة حدثت في المنطقة والعالم، ومن الضروري أن نُجري مشاورات أكثر دقة مع المسؤولين الأعزّاء في لبنان بشأنها".

ويزور عبد اللهيان رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما سيجري لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية.

وهذه هي الزيارة الثانية لأمير عبد اللهيان إلى لبنان بعد توليه حقيبة الخارجية في إيران، حيث زار بيروت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

(الميادين)