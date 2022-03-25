وفاة الشاب زهير الدردساوي من بلدة شويكة في طولكرم بحادث سير بالداخل المحتل

وطن: أُعلن في قرية شويكة بقضاء طولكرم، اليوم الجمعة، أن الشاب زهير الدردساوي هو ضحية حادث الطرق الذي وقع على شارع 444 بين مدينتي الطيبة والطيرة في الداخل المحتل، أول من أمس الأربعاء.

وكان الشاب قد نُقل إلى المستشفى دون أن تعلم العائلة بأنه أصيب في الحادث. ومنذ يومين اختفت آثاره وبحثت العائلة عنه إلى أن تبين أنه توفي في الحادث.

ووقع الحادث بين سيارتين خصوصيتين عقب مطاردة بوليسية لإحداهما.