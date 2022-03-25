الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى استجابة لدعوات "فجر يوم الأرض" في مواجهة سياسات الاحتلال

وطن: لبى آلاف المواطنين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى للجمعة الثالثة عشرة على التوالي، والتي جاءت هذا الأسبوع تحت شعار "فجر يوم الأرض".

واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم الأجواء الماطرة والبرد الشديد.

ورغم تشديدات الاحتلال والتضييق على المصلين الا أن المئات من سكان الضفة الغربية المحتلة تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء صلاة الفجر.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها المقدسيون في مواجهة الاحتلال وسياساته.

و"الفجر العظيم" حملة شبابية انطلقت منذ عام 2020 لحث المصلين على صلاة الفجر في المسجدين الإبراهيمي والأقصى، ثم توسعت لتشمل كافة مساجد فلسطين.