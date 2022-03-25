الطقس: استمرار الأمطار خلال ساعات النهار

وطن: يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ،وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتميل الاجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.