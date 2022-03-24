جنين: تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة واسنادا للأسرى

وطن: واصل ذوو الشهداء وفعاليات من جنين ومخيمها، مساء اليوم الخميس، تنظيم الوقفات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ودعما وإسنادا للأسرى المرضى والحركة الأسيرة.

وأكد المشاركون الاستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، منددين باستمرار سلطات الاحتلال معاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما سطلق عليه "مقابر الأرقام"، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى وخاصة الأسرى المرضى.

وثمّنوا الانتصار الذي حققته الحركة الأسيرة بعد خوضهم فعاليات نضالية داخل المعتقلات لأكثر من 40 يوما، وكانوا يستعدون غدا لخوض إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بالإجراءات التعسفية بحقهم وتنصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال للإنجازات التي حققوها في الماضي.