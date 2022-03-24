الاحتلال يصدر حكمًا بسجن الفتى المقدسي أيمن أبو الهوى 11 شهرًا

وطن: حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بسجن الفتى أيمن هاني أبو الهوى (15عامًا) من بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، لمدة 11 شهرا.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن المحكمة فرضت على أيمن غرامة مالية قيمتها 16 ألف شيقل.

وكان الفتى أبو الهوى اعتقل بتاريخ 19 – 8 – 2021، وتنقل في عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن الدامون.

فيما أجلت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب يزن عاطف عبيد من قرية العيسوية إلى يوم الأربعاء المقبل.