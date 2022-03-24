مستوطنون يعطبون إطارات أكثر من 20 مركبة في الشيخ جراح

وطن: أعطب مستوطنون، اليوم الخميس، إطارات أكثر من 20 مركبة في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة.

واقتحم عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح وأعطبوا إطارات نحو عشرين مركبة تعود ملكيتها لعائلات الحي عرف منها عائلتا الكسواني والحسيني.

وقال الناطق باسم أهالي حي الشيخ جراح محمد الكسواني: هذه الاعتداءات تكررت أكثر من مرة بحق أهالي الحي، دون أن تحرك شرطة الاحتلال ساكنا، بل تقوم بتوفر الحماية للمعتدين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات، تأتي في إطار التضييق على الأهالي وترويعهم في محاولة لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية ومخططاتها الهادفة لتهويد وأسرلة العاصمة الفلسطينية المحتلة وأحيائها.

وأكد أن رسالة حي الشيخ جراح واضحة لا غموض حولها، "لن نخرج من حينا ومن أحياء القدس الأخرى مهما حدث، ومهما نفذ الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءات همجية".

(المصدر- وفا)