محلل سياسي أردني لوطن: مساعي الاحتلال لتهدئة الوضع في رمضان لن تنجح

وطن: قال مدير مركز القدس للدرسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي، إن الجهود الإسرائيلية من أجل تهدئة الأوضاع خلال شهر رمضان لن تنجح، موضحاً أن اللقاءات التي تجري في مصر و غيرها من الدول من أجل إحلال الهدوء، من الصعب أن تترجم إلى حقيقة على أرض الواقع في ظل تزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان الذي يحتل مكانة عظيمة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرنتاوي في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي تقدمه الصحافية آلاء العملة، أن ما يجريه الاحتلال هو مجرد مسكنات وليست حلولاً جذرية، مستهجناً موقف السلطة الذي "يتساوق مع الاحتلال" لمنع الانفجار كما قال.

وأضاف الرنتاوي أن معادلة الأمن مقابل الاقتصاد التي تتبعها حكومة الاحتلال مع السلطة الفلسطينية، لم تفضي إلى حلول على أرض الواقع، وقال: "في الحقيقة لا نرى شيئاً ولا نرى التزاماً حقيقياً ولا حتى سلة اقتصادية يمكن أن تساهم في تهدئة الأوضاع، لذلك نحن أمام إبر مهدئة لتسكين هذا الصراع لا أكثر".

وأضاف: "اعتقد اننا ذاهبون لمواجهة، وأعتقد أن الفلسطينيين اهتدوا إلى فكرة الهبات الجماعية والانتفاضات المتعاقبة، ويدركون أن معركتهم مع الاحتلال لن تنتهي بضربة قاضية".