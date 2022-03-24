وطن: مع اقترابنا من موعد انتخابات الهيئات المحلية، هناك العديد من القصص، منها ما هو جميل ومنها ما يعكس واقعاً مؤلما. شيرين خوري احدى النساء اللواتي تحدين العقبات وقامت بترشيح نفسها رغم كل المعيقات.

شيرين خوري نموذجاً:

تقول خوري: "من أكبر التحديات لي أنني ترشحت ضمن قائمة تتبع لحزب سياسي مخالف للحزب المفضل لعائلتي، ووجود إثنين من الذكور في عائلتي ضمن قوائم أخرى، بيت ساحور تتعدد فيها الاحزاب والقناعات ضمن التعصب الحزبي والعائلي كأي منطقة أخرى في فلسطين. أحب أهل البلد كثيراً وأشعر نحوهم بمسؤولية كبيرة وهدفي أن أشكل بصمة فارقة لصالح أبناء بلدتي في بيت ساحور".

قد تكون التحديات التي تواجهها خوري، مماثلة لما تواجهه المرأة الفلسطينية في مجتمع يكبلها بقيود كثيرة، تبدأ من كونها إمرأة ولا تنتهي بذلك، لكن إصرارها على النجاح وتطوير بلدتها نحو الأفضل، جعلها تواجه كل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافها.

بعيون تملؤها التحدي والأمل تتابع خوري: "لم تثنيي التجربة الأولى التي أفشلت من المواصلة، فقد ترشحت سابقاً للانتخابات التشريعية وبسبب الغاء الانتخابات لم احظ بفرصة التجربة"، شيرين خوري تواصل حلمها اليوم لتكون صوت المرأة الحر لذا قررت خوض التجربة مرة جديدة، رغم كل الصعاب في انتخابات الهيئات المحلية.



بارقة أمل:

وعن نقاط القوة التي تستند لها شيرين تقول لوطن: "شريكي الامثل زوجي رغم التحديات السابقة من الضغط بالتراجع عن هذه الفكرة إلا أنني لم استسلم، ولطالما ساعدني في الدفاع عن أفكاري ورتبناها سوياً، وربما بمفردي لم أكن لأصل إلى هنا ولا تزال الطريق طويلة وبحاجة إلى شريك قوي يواصل معي المسير".

بهذه الكلمات وصفت شيرين خوري مساندة زوجها لها، و محاولة حمايتها من كل سهام الإحباط والفشل التي تحاول إصابتها ممن حولها.

انا اسند كل الضعيفات:

"أنا لا أتكئ أنا سند كل الضعيفات" هذه الجملة قالتها شيرين بعزيمة، مراهنة على قوة المرأة برغم كل ما يعصف أمامها من تحديات، وتتابع: "النساء هن نصف المجتمع وواجب علي أن أسعى دائما لتطوير كل ما يخدم وطني للوصول لمجتمع خالي من المشاكل رغم أنف الاحتلال".

في حديثنا مع شيرين خوري، لمسنا حجم الانتقادات التي تعرضت لها بمنطقتها، والتي حاولت بحنكتها خلع شوكها بيديها، تواصل الحديث: " وأثناء الحملة الدعائية للانتخابات تعرضت للانتقادات لكنني لن أستسلم لهذه التحديات وسأعمل جاهدة لخوض انتخابات البلدية لأنني أؤمن أن المرأة قادرة على تغيير الصورة النمطية السائدة عنها بأنها ضعيفة".

بالرغم من أن واقع المرأة في الآونة الأخيرة تغير نسبياً للأفضل بما يخص التعليم، والثقافة و الاندماج في سوق العمل، إلا أنها لا تزال تعاني من التهميش و حالة من عدم التقبل في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بمشاركنها في القرار السياسي و المشاركة المجتمعية.