جيش الاحتلال يلزم جنوده بتغذية نظام التعقب .. كل جندي عليه جمع تفاصيل وصور 50 فلسطينيا

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس ان جنود الاحتلال الذين تم إرسالهم إلى الحواجز في الضفة الغربية مؤخرًا، قد تلقوا أوامر من قادتهم مفادها أن عليهم، في كل وردية حراسة على الحواجز، تغذية منظومة التعقب العسكري "ذئب ازرق"، بتفاصيل وصور 50 فلسطينيا، على الأقل، والجندي الذي لا يصل إلى الهدف خلال ورديته لا يتم تسريحه في نهايتها، ويجبر على مواصلة الحراسة حتى يستكمل العدد المطلوب.

يشار إلى أن منظومة "ذئب أزرق"، التي يستخدمها جيش الاحتلال منذ عامين ونصف، هي مستودع معلومات يتم تغذيته بتفاصيل وصور الفلسطينيين ليتسنى تعقبهم ومراقبتهم. وتشمل التفاصيل التي يجري جمعها، رقم الهوية ومكان الإقامة، والجيل والجنس ورقم رخصة القيادة، والعلاقات مع أشخاص آخرين والعمل في إسرائيل، بل وحتى انطباعات الجندي عن سلوك الفلسطيني الذي قام بجمع التفاصيل عنه.

في نوفمبر الماضي، نشرت واشنطن بوست تحقيقا شاملًا حول استخدام جيش الاحتلال الواسع لهذه المنظومة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحسب التحقيق يجري تغذية المنظومة بمعلومات عن فلسطينيين، ولا توجد معلومات استخبارية عنهم. ويطلب من الجنود تصوير وجوه الفلسطينيين بواسطة هواتفهم الخلوية، وتغذية المنظومة بمعلومات شخصية عنهم. وحسب تقرير واشنطن بوست، فإن الجيش يحتفظ في هذا المستودع بصور وتفاصيل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والشيوخ.

في الآونة الخيرة احتجت مجموعة من الجنود أمام قادتهم على مطالبتهم بتنفيذ المهمة بشكل كامل. وقال أحد الجنود لصحيفة "هآرتس" إن هذا المطلب يجعل توسيع مستودع المعلومات بمثابة المهمة الرئيسية للجنود، ويأتي على حساب مهام الحفاظ على الأمن.

وقال إنه يطلب منهم تنفيذ المهمة المطلوبة حتى في النقاط الحساسة أمنيًا، التي يتم أرسالهم للمرابطة فيها، مثل مفارق الطرق أو الشوارع التي شهدت عمليات كثيرة في الماضي.

وقال بعض الجنود إن مطالبتهم بجمع معلومات عن الفلسطينيين غير الضالعين في نشاطات معادية، يتعارض مع ضمائرهم. وبعد توجه الجنود إلى قادتهم، رد هؤلاء بتكرار الأوامر.

وقال عدد من الجنود إن هذه الأوامر نابعة من منافسة داخلية في المنطقة الوسطى محورها جمع أكبر كم من المعلومات، كي يظهر قادة الفرق العسكرية قوتهم أمام الضباط الكبار في قيادة المنطقة. وقال بعض الجنود لصحيفة واشنطن بوست في حينه إنه طلب إليهم تصوير أكبر عدد من الفلسطينيين، وانهم حصلوا على جوائز من قادتهم.

ورفض جيش الاحتلال التعقيب، وقال إنه لا يستطيع التعقيب على القدرات العملياتية والاستخباراتية للجيش.