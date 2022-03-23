"شباب رفح" يكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة "القدس والكرامة"

وطن: تأهل نادي "شباب رفح"، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "القدس والكرامة"، رغم خسارته بهدف نظيف أمام "الوحدات" الأردني الذي ضمن صدارة المجموعة الأولى.

واستفاد "شباب رفح" من فارق الأهداف عن "شباب الخليل"، ليضمن المركز الثاني في المجموعة، حيث يلتقي في الدور نصف النهائي مع "الفيصلي" الأردني، ويواجه "الوحدات" "جبل المكبر".

وفي المباراة التي جرت على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، دخل "الوحدات" المباراة بحثًا عن تحقيق فوزه الثاني، واندفع إلى الهجوم منذ الدقائق الأولى. في حين لعب "شباب رفح" بأسلوب دفاعي.

وسيطر لاعبو "الوحدات" على مجريات المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الأول بعد جملة من التمريرات المتقنة داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى مهند أبو طه، وضعها مباشرة على يمين حارس "شباب رفح" عبد الله شقفة في الدقيقة (28).

وواصل "الوحدات" ضغطه على المرمى الرفحي، وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل، وسط تألق الحارس شقفة ويقظة الدفاع، لينتهي اللقاء بفوز "الوحدات" بهدف نظيف.