كتلة صوت الطلبة التابعة للجبهة الشعبية تفوز في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم

وطن: فازت كتلة صوت الطلبة التابعة لجبهة العمل الطلابية التقدمية الجناح الطلابي للجبهة الشعبية، بأغلبية مقاعد مجلس اتحاد الطلبة، متفوقة على "كتلة القدس والعودة" والتي تمثل حركة الشبيبة الطلابية الجناح الطلابي لحركة فتح.

وحصلت كتلة صوت الطلبة على 17 مقعدا، بينما حصلت كتلة القدس والعودة (حركة فتح) على 14 مقعدا .

علما ان عدد مقاعد مجلس الطلبة في جامعة بيت لحم 31 مقعدا.

وجرت الانتخابات في الجامعة بعد انقطاع عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا .