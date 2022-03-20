مقتل 3 عسكريين جزائريين في اشتباك مع مسلحين على حدود مالي

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، عن مقتل ثلاثة عسكريين في اشتباك مع "مجموعة إرهابية" على الشريط الحدودي الجنوبي مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار استشهد الأحد ثلاثة عسكريين".

وقدم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، التعازي لعائلات العسكريين، بحسب المصدر ذاته.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تغريدة عبر "تويتر"، إن العسكريين "استشهدوا دفاعا عن حرمة التراب الوطني".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر حول الهجوم أو هوية المجموعة التي نفذته.

وخلال السنوات الماضية دفعت السلطات الجزائرية، بآلاف العسكريين لتأمين الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا شرقا، لصد ما تقول السلطات إنه محاولات تسلل إرهابيين وتهريب السلاح.

ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الدفاع الجزائرية، عن مقتل جنديين و"القضاء على إرهابيين اثنين في اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية"، قرب الحدود مع النيجر أقصى جنوب البلاد.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي تواجه قوى الأمن الجزائرية جماعات مسلحة، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال فيما تنقلت أخرى للنشاط بدول الساحل الصحراوي مثل مالي، ومن أبرز تلك الجماعات "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

(عربي21)