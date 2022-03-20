دول عربية تشارك مع جيش الاحتلال في "أكبر مناورة جوية"

وطن: كشفت قناة "12" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشارك مع بعض الدول العربية في مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات، لمدة 10 أيام في المجال الجوي اليوناني.

وستجري دول شرق البحر المتوسط تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي إحدى أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، تحت اسم "أنيوخوس 2022"، بحسب القناة العبرية.

وقالت القناة: "ستجري القوات الجوية من دول شرق البحر الأبيض المتوسط مناورة عسكرية كبيرة في المنطقة اليونانية، ستشارك فيها الولايات المتحدة أيضا، بالتوازي مع الحرب في أوكرانيا والمفاوضات بشأن الاتفاقية النووية، في استعراض مشترك للقوة ضد إيران".

وأضافت: "وإلى جانب القوات الجوية الإسرائيلية واليونانية، تشارك الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا وكندا في التدريب، فيما ستشارك دول مصر والكويت والهند والمغرب والسعودية كمراقبين، في محاولة لإبلاغ إيران بالتحالف الدولي الذي يتم بناؤه ضدها".

وسلطت القناة 12 الضوء على أهمية التدريب العسكري، قائلة إنه يهدف إلى "خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعراض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة مع طهران".

وتشارك في التمرين طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" ومُسيرة "ريبر"، فيما سترسل فرنسا حاملة طائرات تحمل مقاتلات "رافال"، فيما سيشارك جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرات "إف-16".

(عربي 21)