اتحاد كرة القدم يعلن السماح لشباب رفح تسجيل 5 لاعبين للمشاركة في بطولة القدس والكرامة

وطن: أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبسبب منع الاحتلال الإسرائيلي عددا من لاعبي شباب رفح من دخول المحافظات الشمالية، وبعد الاتفاق مع الاتحاد الأردني للعبة، وبالتشاور مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكي لا تتسبب إجراءات الاحتلال في التأثير على نتائج البطولة، أنه تقرر السماح لنادي شباب رفح تسجيل خمسة لاعبين من أندية المحافظات الشمالية على كشوفات النادي للمشاركة في بطولة القدس والكرامة.

وأشار الاتحاد، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء الاضطراري جاء ليتمكن النادي من الوصول إلى الحد الأدنى من اللاعبين المسجلين على كشفه للمشاركة في مباريات البطولة.

وأكد الاتحاد أن مشاركة اللاعبين مرتبطة بموافقة أنديتهم ودون أن يترتب على ذلك أي إشكالية مع الأندية والشركاء في البطولة، وعلى أن يتحمل شباب رفح واللاعبون المسجلون من أندية المحافظات الشمالية كامل المسؤولية.