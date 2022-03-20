تقديرات إسرائيلية: وتيرة الهجمات الإيرانية ستتصاعد

وطن: ما زالت المواجهة التدريجية المتصاعدة بين دولة الاحتلال وإيران، وتأخذ أبعادا متزايدة، على جبهات مختلفة، تثير نقاشات إسرائيلية، لاسيما بعد الهجوم الإيراني على منشأة الموساد في شمال العراق، بالتزامن مع ما يراه الإسرائيليون من ضعف أمريكي أمام إيران، وصولا الى توقيع الاتفاق النووي.

في الوقت ذاته، يبدي الإسرائيليون قناعتهم بأن الإيرانيين سيصعدون هجماتهم في المنطقة بطرق وصفوها بأنها "إبداعية"، ما يؤكد أن الحرب الفعلية بينهما قد انطلقت على الأرض، انطلاقا من رغبة طهران في الانتقام من "تل أبيب"، وستواصل تصعيد هجماتها في الفترة المقبلة قبيل الشروع في تنفيذ الاتفاق النووي.

تسفي يحزكيلي الخبير في الشؤون العربية، ذكر في حوار مع صحيفة معاريف، أن "الفترة المقبلة ستشتد فيها الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، وستتم كتابة المزيد من الدراسات التي تكشف كيف تمكنت إيران من خديعة العالم في مناورات تفاوضية، وتمكنت من إعادتها إلى اتفاقية عام 2015 التي لا قيمة لها اليوم، وتحصل على مئات مليارات الدولارات، ولعل الأمر الأخطر الذي ترقبه تل أبيب أن واشنطن تظهر ضعيفة أمام طهران، وستكون ضعيفة في اليوم التالي للاتفاقية".

وأضاف أن "القراءة الإسرائيلية تتلخص في أن الولايات المتحدة لن يكون لديها "أسنان" لتطبيق الاتفاقية النووية، والإيرانيون أنفسهم لن يفعلوا أي شيء بعد الآن، لأنهم ببساطة ينجزون أهدافهم العليا، وهذا هو الواقع الجديد أمام إسرائيل، ومفادها أن إيران ستكون دولة عتبة نووية من خلال الاتفاق، ما يؤكد أننا في بداية عهد جديد، والنتيجة أن إيران ليست فقط لا تخاف من إسرائيل، لكنها باتت لديها خطة بالفعل لمواجهتها، والعالم يقف بجانبها".

آفي بنياهو المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال ذكر في مقال بصحيفة معاريف، أن "مخاطر المواجهة الإسرائيلية الوشيكة مع إيران أنها باتت أكثر علنية وخطورة، رغم أن هذه الحرب لم تتلق بعد إعلانا باسم الجيش، ولا إشارة حملة أو اسم لها، لكنها من الناحية العملية باتت هنا بين ظهرانينا، وأصبحت مرئية وخطيرة أكثر فأكثر، وتحدث كل يوم وليلة في الهواء والبحر، وهنا على الأرض، وفي الفضاء الإلكتروني".

(عربي 21)