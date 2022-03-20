الطيراوي: كفى يا اشتية، أنت لا تمثلني في الحكومة ولا تمثل حركة فتح

وطن: أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحا صحفياً لاذعاً اليوم الأحد ضد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، انتقد خلاله استقباله عدداً من رجال الأعمال الذي وصفهم بـ" المشبوهة الفاسدين، والمعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال من مدينة أريحا"، وفق الطيراوي.

ووجه الطيراوي حديثه لرئيس الوزراء قائلا: "أقول لك الآن كفى يا اشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل"، بحسب تصريح الطيراوي.

فيما يلي نص تصريح الطيراوي الذي نشره على صفحته في فيسبوك: