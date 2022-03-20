برلمانيون لأجل القدس تشيد بموقف الغانم الرافض للتطبيع

وطن: أشادت رابطة برلمانيون لأجل القدس، الأحد، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الداعم لملف عضوية الرابطة في الاتحاد والقضية الفلسطينية، خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بالي الإندونيسية.

وأكد وفد الرابطة خلال لقاء الغانم، على هامش اجتماع الاتحاد، أن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي هو "الموقف الطبيعي والمطلوب من البرلمانيين والبرلمانات العربية والإسلامية"، شاكرًا لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا مواقفهم المشرّفة والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة وتبني قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتمسكها بموقف موحد بهذا الخصوص.

ويشارك وفدٌ من "برلمانيون لأجل القدس"، يضمّ رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، والمدير العام للرابطة محمد مكرم بلعاوي، ومدير قسم العلاقات العامة عبد الله البلتاجي، في أعمال اجتماع الاتحاد بناء على دعوة رسمية.

وكان الغانم دعا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو إلى طرد الوفد الإسرائيلي قبل الروسي، حيث قال "سيادة الرئيس شكرًا لكم على ما ذكرتموه، أنتم تمثلون رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وليس مجموعة +12 بالطبع، مع كامل احترامي لرأي مجموعة +12 فإننا من حيث مبدأ الاحتلال ندين أي احتلال

وتابع "أتحدث إلى مجموعة +12من خلالكم، كيف يمكنهم أن يطلبوا طرد الوفد الروسي، أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب غزو حدث قبل بضعة أيام أو أسابيع، ولا يُطرد الوفد الإسرائيلي وهم قد غزوا فلسطين قبل أكثر من 70 سنة".

كما طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مندوبي المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية بدعم حصول الرابطة على عضوية مراقب في الاتحاد البرلماني؛ لأهمية دورها في مجال تسليط الضوء على ما يجري في القدس المحتلة وفلسطين والدفاع عن الحقوق العربية والاسلامية.