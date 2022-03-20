الاسلامية المسيحية: بطريرك الأرمن يتخذ اجراءات لطرد عائلات أرمنية من منازلها بالقدس

وطن: دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات البطريرك الأرمني، بسحب كافة القضايا المرفوعة لدى المحاكم الإسرائيلية لإخلاء أربع عائلات أرمنية من منازلها في الحي الأرمني بالقدس.

وقالت الهيئة في رسالة وجهتها اليوم الأحد إلى البطريرك نورهان مانوجيان، بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، أنه من غير المقبول أن تلجاً البطركية إلى محاكم الاحتلال من أجل طرد أبناء طائفتها من منازلهم، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى تهويد الحي الأرمني وإقامة مشاريع استيطانية على أراضي البطركية.

وأكدت الهيئة في رسالتها، وهي الثانية التي ترسلها إلى البطركية الأرمنية بهذا الشأن، أن اخلاء العائلات الأرمنية من منازلها التي عاشوا فيها مئات السنين يتساوق مع مخططات الاحتلال لتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس، ويهدد بفقدان المدينة المقدسة جزءاً أصيلاً من تاريخها وحضارتها الإسلامية المسيحية.

وطالبت الهيئة البطريرك مانوجيان إلى المسارعة في الغاء القضايا المرفوعة ضد العائلات الأرمنية، وايجاد حلول وطنية لقضايا الإجارة، بعيداً عن محاكم الاحتلال بما يحفظ حقوق كافة الأطراف بما في ذلك بقاء العائلات الأرمنية في منازلها.