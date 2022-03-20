وفاة و43 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 387 عينة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية، إلى تعافي 290 حالة جديدة من مصابي "كورونا".

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 248.857 إصابة، الحالات النشطة 1.561 حالة، المتعافين 245.324 حالة، والوفيات 1.972 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 25 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 17 حالة.

وبشأن التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 1.957.960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 674.255 شخصًا.