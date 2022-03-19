وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ودعما للأسرى

وطن: واصل ذوو الشهداء والأسرى وأسرى محررون وفعاليات من جنين ومخيمها، مساء اليوم السبت، وقفاتهم داخل الخيمة المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا وإسنادًا للأسرى.

وندد المشاركون بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة المعتقلات ضد ظلم وقهر السجّان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم، مطالبين أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة فيما يسمى "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والأسيرات وكافة الأسرى.