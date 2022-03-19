بطولة "القدس والكرامة": "الفيصلي" يفوز على "الرمثا" بهدفين نظيفين

وطن: فاز "الفيصلي" على "الرمثا" بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة "القدس والكرامة".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح "الفيصلي" التسجيل عبر لاعبه أمين فريد الشناينة في الدقيقة الـ 48 بعد تلاعبه بدفاع "الرمثا" وتسديده كرة زاحفة نحو الشباك سكنت على يمين الحارس.

وفشل "الرمثا" في تعديل النتيجة بعد أن احتسب حكم المباراة براء أبو عيشة ركلة جزاء لصالحه، نفذها المحترف المالي باكاري كوليبالي وتصدى لها حارس "الفيصلي" نور بني عطية ببراعة في الدقيقة الـ 76.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أضاف مجدي العطار الهدف الثاني للفيصلي، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، علمًا أن المجموعة تضم أيضًا نادي "جبل المكبر".