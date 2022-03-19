شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي شاركت في رعاية فعاليات ماراثون فلسطين الدولي

وطن:

شاركت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي برعاية فعاليات ماراثون فلسطين الدولي الثامن، الذي عُقد أول أمس الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر آذار في مدينة بيت لحم تحت شعار "حرية الحركة" بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، يأتي ذلك استكمالاً للاتفاقية التي تم توقعيها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعاية الماراثون.

حيث عملت الشركة على تقديم عبوات مياه "أروى" للمشاركين في الماراثون والذين وصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مشارك، بمعدل 2 لتر لكل مشارك، وانطلق المارثون من ساحة المهد بمشاركة نحو 1500 مشاركٍ أجنبي والعديد من المؤسسات الشبابية والمرأة والبيئة وحقوق الإنسان. حيث اشتمل المارثون على أربع مسارات بحيث يستهدف كل مسار فئة محددة من المشاركين.

وقال السيد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي "إن رعايتنا لماراثون فلسطين الدولي يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمجتمع المحلي، واستكمالاً لاستراتيجيتنا في دعم الشباب والرياضة، سعياً نحو مستقبل رياضي صحي لشبابنا، وأوضح الهندي بأن الماراثون يسهم في تعزيز ثقافة الرياضة لدى كافة فئات المجتمع خاصة وأنه متاح لجميع الأعمار، مضيفاُ بأن تلك الثقافة أصبحت تثبت مكانتها سنة بعد أخرى من خلال هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكداً على أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تهتم برعاية الأنشطة الشبابية والرياضية إيماناً منها بأن الشباب هم أمل الغد وصناع المستقبل.

وأضاف الهندي، أن ماراثون فلسطين الدولي يساهم في تعزيز علاقات الشباب الفلسطيني وبناء جسور التواصل مع شعوب العالم وتوسيع آفاقهم في التعرف على ثقافات أخرى، ونقل رسالتهم وصوتهم للعالم، خاصة في ظل مشاركة محلية ودولية واسعة شملت نحو 70 جنسيةً مختلفة.

وترعى شركة المشروبات الوطنية بشكل مستمر الفعاليات والمشاريع الداعمة للشباب والرياضة الفلسطينية، ضمن رؤيتها لضرورة تعزيز هذه المجالات وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز المشاريع الصحية والرياضية. وقد جهزت على مدار السنوات السابقة عدداً من الفرق الرياضية لفئات عمرية مختلفة في الأندية والمدارس الكروية والفرق النسوية في رياضات كرة القدم وكرة السلة والفروسية والمبارزة، تطبيقا لرؤيتها منذ نشأتها قبل أكثر من عقدين بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة والناشئين.