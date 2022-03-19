الغانم: لا يجوز التعاطي مع الأزمات الدولية بمعيار واعتداءات الاحتلال بمعيار مختلف

وطن: أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم السبت، ضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد.

وقال الغانم في مداخلة خلال مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في اندونيسيا، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144، "من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية-الأوكرانية بمعيار، في حين يتم التعامل مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف تمامًا".

وأضاف "في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية-الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد، نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا للجرائم الإسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عامًا".

وأكد رفض مبدأ الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي.