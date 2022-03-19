سلطات الاحتلال تمدد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد

وطن: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، توقيف محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عدنان غيث، إلى غد الأحد.

وأفادت المصادر في ، بأن سلطات الاحتلال مددت توقيف المحافظ غيث إلى يوم غد الأحد، بعد أن استدعته مخابراتها للتحقيق.

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي صباح اليوم لعدة ساعات ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة وسلمته طلبًا لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، قامت مخابرات الاحتلال، باحتجازنا لأربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى الممكلة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ طلبًا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية".

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